العراق: وزارة التربية تعلن دخول "حسن وريم" حيز التنفيذ

أكد وزير التربية العراقي ، على الدليمي، أن استخدام التكنولوجيا وتطويعها لخدمة التعليم الإلكتروني بات امرا ضروريا لخدمة المناهج الدراسية لمسايرة التطور السريع في عالم التقنية الحديثة.
وأفادت وزارة التربية العراقية في بيان لها اليوم، بأن مديرية التلفزيون التربوي التابعة لوزارة التربية أعلنت إطلاق مشروعها الخاص بإنتاج المناهج الدراسية بالطريقة الرقمية، وبالتعاون مع منظمة اليونسكو الدولية بدءًا من الأول الابتدائي، حيث حولت مناهج المرحلة نفسها لمواد (العلوم، الرياضيات، القراءة)".
وأشار البيان، الى أن المشروع الذي اطلق عليه اسم (حسن وريم) يهدف إلى اختصار المنهج الدراسي وتسهيله عبر تحويله إلى منهج "رقمي" وعلى شكل أفلام كارتونية يستطيع المعلم عبرها التواصل مع تلامذته بصورة مبسطة وتمكنهم من فهم المعلومات بسلاسة عالية ولا سيما في ظل التحول الى التعليم الإلكتروني.
وأكدت الوزارة في بيانها أن العمل لا يزال جاريًا لشمول بقية المراحل الدراسية على نحو متتابع.
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