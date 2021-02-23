الجيش الإسرائيلي يعلن إحباط تهديد أمني قبالة سواحل غزة

أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أن قواته البحرية شخصت بالأمس وجود تهديد أمني قبالة سواحل قطاع غزة، وقامت بمهاجمة التهديد واحباطه.

ونقل موقع "والاه" العبري، صباح اليوم الثلاثاء، عن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي قوله: "إن التهديد كان يشكل خطرا حقيقا على السفن الحربية الإسرائيلية، وتم تحييده".

وأشار الناطق الى أن قوات الجيش الإسرائيلي، أحبطت بالعام الماضي عدة نشطات بحرية قبالة سواحل القطاع، كانت مخصصة لقوات الكوماندوز البحري بكتائب القسام.