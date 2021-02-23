قرار جديد من فيسبوك بشأن الحظر المفروض على المحتوى الإخباري في أستراليا

أعلنت شركة فيسبوك، الثلاثاء، رفع الحظر المفروض بأستراليا بعد تعديلها لقانون "الدفع مقابل المحتوى".

وقالت شركة فيسبوك، اليوم الثلاثاء، إنها تعتزم استعادة صفحات الأخبار الأسترالية في الأيام القليلة المقبلة بعد التوصل لاتفاق مع الحكومة لتعديل قانون كان سيجبر عملاق وسائل التواصل الاجتماعي على الدفع لشركات الإعلام مقابل المحتوى الإخباري.

وقالت الشركة في منشور على مدونتها: "نحن راضون عن موافقة الحكومة الأسترالية على عدد من التغييرات والضمانات التي تعالج مخاوفنا الأساسية".

وكانت شركة فيسبوك قد حظرت المحتوى الإخباري فى أستراليا من خلال منع استعراض أو مشاركة أي محتوى إخباري على تطبيقها؛ الأمر الذى أزعج الكثير من الأستراليين؛ بسبب إطلاعهم المستمر على معلوماتهم الأساسية عبر فيسبوك.

وأضافت أن هذا الحظر جاء ردا على قانون مقترح فى أستراليا ينص على دفع "جوجل" و"فيسبوك" أموالًا للجهات الإعلامية مقابل عرض محتواها الإخباري.