العراق.. اندلاع حريق هائل في أحد الأفران بمدينة الموصل

اندلع حريق هائل في أحد الأفران بمدينة الموصل العراقية في الساعات الأولى من صباح اليوم بحسب ما أعلن الدفاع المدني العراقي.

وأشار الدفاع المدني في بيان له اليوم إلى أن فرق الإطفاء تحركت علي الفور باتجاه الحريق حيث نجحت في إخماد النيران والسيطرة علي الحريق.

وقال البيان: إن فرقنا في محافظة نينوى، أخمدت حادث حريق اندلع داخل فرن للمعجنات والصمون في منطقة المجموعة الثقافية بمركز مدينة الموصل.

وأضاف: "حيث تمكنت مفارزنا في مركز النهري باسناد من مركز الجزائر من الوصول إلى محل الحادث بوقت قياسي قصير ومنع توسعها وانتشارها إلى المحلات المجاورة وبدون أي أضرار بشرية بشرية".