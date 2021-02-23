رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 الدور الثاني عبر موقع منظومة الامتحانات برقم القيد

بعد اقتراب صدور نتائج الدور الثاني لطلبة الشهادة الإعدادية لعام 2020 بدولة ليبيا جرى البحث عن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 الدور الثاني، فقد قامت وزارة التربية والتعليم الليبية بالإعلان عن تخصيص رابط على الموقع الإلكتروني الخاص بها لإتاحة معرفة نتائج الشهادة الاعدادية في ليبيا الدور الثاني، وسوف نقوم بشرح وتوضيح كيفية الاستعلام والخطوات الواجب اتباعها لمعرفة النتائج.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2021 الدور الثاني

بعد تأكد وزارة التربية والتعليم الليبية من مراجعة وتصحيح جميع النتائج الخاصة باختبارات الدور الثاني للشهادة الإعدادية لعام 2020، قامت الوزارة بالإعلان عن وجود رابط سوف يكون متاح على الموقع الإلكتروني الرسمي لها والذي سوف يتيح لطلبة الدور الثاني معرفة النتائج الخاصة بهم، وأعلنت الوزارة أنه قد تم مراعاة أن تتم عملية الاستعلام بطريقة بسيطة وسهلة، وذكرت الوزارة أنه سيتم معرفة النتائج باستخدام رقم الجلوس المخصص للطالب.

على الطالب أن يقوم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الليبية.

يقوم الطالب بالنقر على مربع النتائج.

يقوم الطالب بمليء البيانات الخاصة برقم الجلوس ورقم التسجيل الذي سبق تخصيصه له.

ثم يقوم الطالب بالنقر على مربع البحث

سوف يتم إظهار النتيجة ويتم حفظها على الجهاز حتى يتسنى للطالب طباعتها.

خطوات معرفة نتائج الشهادة الاعدادية ليبيا الدور الثاني

وقامت وزارة التربية والتعليم الليبية ببذل الجهود اللازمة لتسهيل عملية معرفة نتائج الدور الثاني للشهادة الإعدادية حتى يتمكن الطلبة وأولياء الأمور من معرفة النتائج دون الحاجة للجوء إلى الذهاب المدارس، وذلك حرصا من الوزارة على صحة أبنائها ومواطنيها من انتقال فيروس كوفيد19 أو المعروف بفيروس كورونا، والذي بعد انتشاره مؤخراً بجميع أنحاء البلاد، وأيضا حتى يتمكن أبناء العملية التعليمية من استكمال دراساتهم دون توقف.

وفي نهاية المقال فقد حرصنا على تقديم شرح مفصل لمعرفة جميع الخطوات اللازمة لمعرفة نتيجة الشهادة الاعدادية ليبيا الدور الثاني 2021.