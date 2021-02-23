افضل 4 انواع سناكس صحية لا تسبب زيادة الوزن

السناكس من المقبلات التي يحرص الكثير من على تناولها خلال اليوم كنوع من التسلية أو لعدم الجوع، وهناك بالطبع الكثير من أنواع السناكس التي تؤدي إلى زيادة كبيرة في الوزن، خاصة خلال فصل الشتاء والذي يتم من خلاله حرق الكثير من السعرات الحرارية بسبب برودة الجو ومحاولة الجسم في الحصول على التدفئة المناسبة له، وهو ما يجعل الإنسان يشعر بالجوع بشكل كبير خلال الشتاء، وللتخلص من هذه المشكلة نستعرض معكم اليوم مجموعة من أفضل أنواع السناكس الطبيعية والصحية التي تؤدي إلى زيادة الوزن بنسبة كبيرة.

سناكس صحية لا تسبب زيادة الوزن

نقدم لكم أشهر أنواع السناكس الصحية التي لا تؤدى إلى زيادة الوزن، ويمكن تقديمها إلى أفراد أسرتك دون الخوف من أي أضرار منها.

الأطعمة البنفسجية

الكرنب البنفسجي والعنب والتوت الأزرق، وغيرهم الكثير من الخضروات والفواكه التي تمتلك اللون البنفسجي في تركيبتها تعمل على تحفيز عملية الأيض وإنقاص الوزن، فمن الممكن إضافة الكرنب البنفسجي إلى السلطة للاستفادة بفوائده، كما يمكن إضافة العنب والتوت مع المكسرات للحصول على وجبة صحية غنية بالسكريات والألياف والفيتامينات، تزيد من معدلات الإحساس بالشبع لفترات طويلة دون الإحساس بالجوع.

الشوفان والفواكه

الشوفان غني بالألياف والبروتين، كما أنه قليل السعرات وخالٍ من السكر، وتناوله مع الفواكه يزيد من الإحساس بالشبع لفترات طويلة، كما أن خلطه مع الفواكه يضيف السكريات عليه ويجعل مذاقه شهيًّا وقريبًا من الحلوى.

الفشار

الفشار من الممكن أن يكون من أفضل أنواع السناكس المفيدة في التخلص من الإحساس المستمر بالجوع، ولكن يحدث ذلك في حالة أن تم طهيه في الميكروويف، بعيدًا عن التحمير والدهون، فإنه في هذه الحالة يصبح قليل السعرات الحرارية ويعطي الشعور بالشبع لفترات طويلة.

الفواكه

من السناكس الطبيعية التي تمد الجسم بما يحتاجه من طاقة ونشاط بسبب احتوائها على السكريات الطبيعية، يمكن تناولها بمفردها أو من خلال سلطة الفواكه، فهي تحافظ على الوزن وفي الوقت ذاته تزيد من الشعور بالشبع لفترات طويلة