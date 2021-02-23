موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري 2021/02/23 والقناة الناقلة وتشكيل الفريقين والمعلق

موعد مباراة الاتحاد والفيصلي في الدوري السعودي للمحترفين، يستضيف نادي اتحاد جدة السعودي نظيره فريق الفيصلي اليوم 2021/02/23 على ملعب استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية في جدة، في أطار الجولة 20 من عمر مسابقة الدوري والتي تستكمل اليوم بعدة لقاءات أهمها ديربي الكرة السعودية “النصر* الهلال”، وتنقل جميع المباريات على القنوات الرياضية السعودية، يدخل العميد اللقاء وهدفه الأول هو الفوز بالمباراة والثلاث نقاط حتى يعزز مكانته في ترتيب الدوري، الذي يحتل فيه قبل هذا اللقاء المركز أل 4 برصيد 32 نقطة من لهب 19 مباراة حقق الفريق الفوز في 8 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر في 3 لقاءات، سجل لاعبوه 25 هدف وسكنت شباكه 18 هدف، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق اتحاد جدة أمام الفيصلي اليوم.

حراسة المرمى : مارسيلو جروهي.

خط الدفاع : مهند الشنقيطي، أحمد حجازي، زياد الصحفي، سعود عبد الحميد.

خط الوسط : كريم الاحمدي، عبد الإله المالكي، فهد المولد، رومارينيو، عبد العزيز البيشي.

خط الهجوم : الكسندر بوفيتش.

التشكيل المتوقع لاتحاد جدة أمام الفيصلي اليوم

أما فريق الفيصلي الفريق الضيف اليوم فهو يعاني في الدوري ومهدد بالهبوط إلي دوري الدرجة الأولى حيث يحتل الفريق المركز أل 12 في الدوري برصيد 23 نقطة من لعب 19 مباراة، حقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 8 مباريات وهزم في 6 مباريات، سجل لاعبوه 24 هدف وسكنت شباكه 25 هدف، وفيما يلي التشكيل المتوقع لفريق الفيصلي اليوم في مباراته ضد الاتحاد.

حراسة المرمى : مصطفى ملائكة.

خط الدفاع : عبد الله الحسن، سيلفا، إجور روسي، محمد النخلي.

خط الوسط : هشام فايق، الكسندر ميركل، أحمد الفقي، أمالفيتانو، جويلهيرمي.

خط الهجوم : تفاريس.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 20 12 5 3 10 24:42 18 41 2 الهلال 19 10 6 3 11 14:33 19 36 3 الأهلي 20 10 5 5 10 30:32 2 35 4 الاتحاد 19 8 8 3 11 18:25 7 32 5 التعاون 20 7 7 6 10 17:21 4 28 6 القادسية 19 7 7 5 11 27:29 2 28 7 الإتفاق 19 8 3 8 11 30:31 1 27 8 الوحدة 20 8 3 9 10 33:30 -3 27 9 النصر 19 7 4 8 11 26:27 1 25 10 الفتح 19 7 4 8 11 33:29 -4 25 11 أبها 20 7 3 10 10 35:26 -9 24 12 الفيصلي 19 5 8 6 11 25:24 -1 23 13 الباطن 19 6 5 8 11 30:27 -3 23 14 الرائد 20 6 4 10 10 32:28 -4 22 15 ضمك 19 4 4 11 11 35:23 -12 16 16 العين 19 4 2 13 11 39:21 -18 14

المباراة : الاتحاد * الفيصلي. الموعد والتوقيت : اليوم الثلاثاء الساعة 18.00 بتوقيت القاهرة، 19.00 بتوقيت مكة المكرمة. المنافسة : الجولة 20 من الدوري السعودي. القناة الناقلة : KSA SPORTS HD 2. معلق المباراة : حماد العنزي. ملعب المباراة : استاد مدينة الملك عبد العزيز الرياضية. نتيجة مباراة الذهاب : التعادل بهدف لكل فريق.

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