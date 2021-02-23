دليل شامل لأبرز المنصات والخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها وفقًا لرؤية المملكة 2030 ، ترسم المملكة العربية السعودية أحلامها وتطلعاتها نحو مرحلة تنموية جديدة، هدفها انشاء مجتمع متطور وحيوى ومزدهر، يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وأهدافهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر، لذا تبذل المملكة قصارى جهدها لتوفير سُبل الراحة والأمان لمواطنيها والمقيمين على أراضيها، من خلال توفير العديد من التقنيات والمنصات التكنولوجية الحديثة على الشبكة العنكبوتية الالكترونية، سواء في مجال التعليم أو الصحة أو الوظائف أو التجارة؛ تسهيلاً على مواطنيها وغيرهم من المقيمين على أراضيها القيام بخدماتهم من خلال الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ).

سَخَّرَتْ المملكة العربية السعودية التكنولوجيا الحديثة في خدمة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030، فيعتمد الكثيرون على النجاح الكبير الذى حققته المملكة في السنوات الأخيرة في تطوير التكنولوجيا وتسخيرها من أجل راحة مواطنيها، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المملكة من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19)، ومن خلال هذا المقال سنوضح لكم أبرز المنصات والخدمات التي تقدمها المملكة العربية السعودية لمواطنيها وفقًا لرؤية المملكة 2030.

منصة تعليمية سعودية تم اطلاقها 2020 مقدمة من وزارة التربية والتعليم من أجل استقرار العملية التعليمية، وحتى يتلقى الطلاب الخدمات التعليمية المختلفة من خلال التعليم عن بُعد، أثناء تواجدهم بالمنزل من خلال متابعة المعلم وولى الأمر للمستوى الدراسي الخاص بالطالب ، حيث أصبحت منصة مدرستي همزة وصل بين المعلم والطالب، وذلك بسبب الظروف التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، تحتوي المنصة على الكثير من الكتب الخاصة بكل مرحلة دراسية، ولكى يقوم الطالب بالحصول على العملية التعليمية عليه الدخول على منصة مدرستي.

نظام نور

نظام الكتروني وفرته المملكة العربية السعودية لاتاحة التواصل بين أولياء الأمور والمدرسة المقيد بها أبنائهم، حتى يتمكنوا من متابعة المستوى الدراسي لأبنائهم والاطلاع على نتائجهم الدراسية، ومعرفة أيام حضور وغياب الخاصة بهم، مع توفير إمكانية التقديم الكترونيًّا بالصف الأول الابتدائي وتسجيل الطلاب بكل سهولة ويسر من خلال نظام نور

نظام فارس للمعلمين والمعلمات

نظام فارس نظام الكتروني تعمل به المملكة العربية السعودية، يحتوي على مجموعة من الخدمات التي يستطيع من خلالها الموظف في وزارة التربية والتعليم الحصول عليها الكترونيًّا وبشكل مباشر، حيث يوفر لهم هذا النظام العديد من الخدمات كترقية المعلمين والحصول على الاجازات والاستعلام عن كشوف المرتبات والانتدابات والبيانات الأساسية للموظفين…وغيرها من الخدمات الأخرى المتاحة لديهم ويمكنهم القيام بها دون الرجوع للادارة المسئولة حتى صدور القرار وذلك من خلال الدخول على نظام فارس.

منصة أبشر

نظام الكتروني يتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضيها، اجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة للرجوع إلى الادارات من خلال ربط جميع القطاعات الحكومية بعضها ببعض، حيث أن منصة أبشر أصبح لها دور الريادة في المملكة العربية السعودية في مجال التعاملات الالكترونية، حيث قدمت الكثير من الخدمات سواء للمواطنين المقيمين في المملكة أو الوافدين إليها من خلال الدخول على منصة أنشر.

تطبيق توكلنا

تطبيق محمول وبرنامج كمبيوتر يعمل على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر، اعتمدته وزارة الصحة السعودية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد ( كوفيد19 ) وحرصًا على صحة مواطنيها، من خلال توفير خدمات عديدة في هذا التطبيق تُمكن المواطنين من الحصول على الخدمات المختلفة من تصاريح العمل وتصاريح التنقل أثناء التجوال، ويُمكن تطبيق توكلنا الأفراد من الاستعلام عن المخالفات المتعلقة بهم لدى وزارة الإسكان والأمن العام والسياحة، وتمكنهم أيضًا من حجز فحص فيروس كورونا ومعرفة النتيجة من خلال هذا التطبيق ، والاطلاع على المواعيد فى الأحوال المدنية والجوالات…وغيرها من الخدمات الأخرى، لذا يحرص الكثيرون على الاستفادة بهذا التطبيق من خلال تنزيل تطبيق توكلنا على الهواتف الذكية الخاصة بهم.

منصة جود الاسكان

جود الاسكان منصة الكترونية أطلقتها السلطات السعودية لخدمة الدعم السكني والاسكان التنموي؛ رغبةً منها في توفير رعاية صحية شاملة وتقديم يد العون للمواطنين والمقيمين على أراضيها، تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 بهدف زيادة معدل الاستقرار الأسري وتكاتف المجتمع، وذلك من خلال اشتراك أفراد ومنظمات المجتمع لتقديم المساعدة والعطاء الخيري للأسر أشد احتياجًا من خلال التعاون مع الجمعيات الخيرية في جميع أنحاء المملكة، من خلال التسجيل على منصة جود الاسكان.

ولابد أن نعلم أن المملكة العربية السعودية من أعلى المتقدمين بمؤشر التكنولجيا العالمي، حيث أنها تسعى لتصبح جزءًا من الدول المقدمة في مجال التقنيات والتكنولوجيا، من خلال تحسي نوعية الخدمات التي تقدمها لمواطنيها والمقيمين على أراضيها.