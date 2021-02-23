الموت يغيّب أحمد زكي يماني.. أول أمين عام لمنظمة أوبك

توفي وزير النفط السعودي الأسبق، أحمد زكي يماني، في لندن صباح الثلاثاء، عن عمر يناهز 90 عاما.
ويعد يماني ثاني وزير للنفط في السعودية، وأول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك".
وأعلن التلفزيون السعودي الرسمي نبأ وفاة يماني، مشيرا إلى أنه سيدفن في مكة المكرمة، حسبما نقلت "الأسوشيتد برس".
ودرس يماني الحقوق في جامعة القاهرة، وتخرج من جامعة هارفارد، حسبما ذكرت صحيفة "عكاظ" السعودية.
وقبل منصبه بمجال النفط، عمل يماني مستشارا قانونيا لمجلس الوزراء ووزير دولة وعضو مجلس وزراء في عام 1960.
وتولى يماني حقيبة وزارة النفط في الفترة بين عامي 1962 وحتى عام 1986، ولعب دورا حاسما في منظمة أوبك.
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