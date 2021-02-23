لأول مرة منذ 11 عاما.. انخفاض معدل الوفيات فى اليابان

جدة - نرمين السيد - ذكرت صحيفة جابان تايمز اليابانية أن معدل الوفيات فى اليابان عام 2020 انخفض بنسبة 0.7 %، أى ما يعادل 9 آلاف و373 شخصا، مقارنة بالعام السابق له عندما بلغ عدد الوفيات مليون و384 ألفا و544 شخصا، للمرة الأولى منذ 11 عامًا.





وذكرت الصحيفة أن تراجع معدل الوفيات مرتبط بانخفاض حاد فى إصابات الأنفلونزا الموسمية، إذ اتخذ الناس تدابير صارمة للوقاية من العدوى، بما فى ذلك ارتداء الكمامات وغسل أيديهم، وسط جائحة فيروس كورونا. وكان عدد الوفيات سنويا فى اليابان يتزايد بسبب ارتفاع عدد السكان المسنين فى البلاد.

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