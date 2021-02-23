وزير خارجية الصين يدعو إلى تعزيز الحوار الدولى بشأن حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - ودعا وانغ جميع الدول فى كلمة عبر الفيديو أمام الاجتماع رفيع المستوى للدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وفقا لوزارة الخارجية الصينية اليوم الثلاثاء، إلى النهوض بشكل منهجى بكل جوانب حقوق الإنسان، ومواصلة تعزيز الحوار والتعاون الدوليين فى مجال حقوق الإنسان.

وقال وانغ إن الصين وجدت مسارا لتنمية حقوق الإنسان يناسب الظروف والحاجات الوطنية الخاصة بها، وإنه فى مواجهة التفشى المباغت لمرض فيروس كورونا، اتبعت الحكومة الصينية نهج "الشعب أولا"، ووضعت سلامة وصحة الجميع قبل كل شيء، وبذلت كل جهد للحفاظ على حياة وكرامة الشعب.

وأضاف وانغ أن التوزيع العالمى للقاحات يجب أن يكون عادلا، وفى متناول الدول النامية وميسور التكلفة.

وفيما يتعلق بمنطقة "شينجيانغ" الويغورية، قال وانغ إنه لم يكن هناك ما يسمى بـ"الإبادة الجماعية" أو "العمالة القسرية" أو "الاضطهاد الديني" مطلقا، وأن "مثل هذه الاتهامات التحريضية ملفقة بدافع الجهل والإجحاف".

واعتبر وانغ أن التشريع الخاص بحماية الأمن القومى فى هونج كونج "سهل تحولا كبيرا من الاضطرابات إلى القانون والنظام فى المنطقة، كما حمى الحقوق والحريات المشروعة التى يتمتع بها سكان هونج كونج بموجب القانون الأساسى".