تجدد التظاهرات فى ميانمار احتجاجا على استيلاء الجيش على السلطة

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "أيه. بى. سى. نيوز" الأمريكية أن حوالى ألف شخص تجمعوا فى ميدان هليدان، وهو نقطة التقاء رئيسية للمتظاهرين، بينما احتشدت مجموعات أخرى فى أماكن متعددة بالبلاد.

وبحسب الشبكة، نفذ الجيش فى ميانمار، فى الأول من فبراير 2021، انقلابا عسكريا، ردا على انتخابات اعتبرها مزورة، واعتقل كلا من رئيس البلاد وين مينت ومستشارة الدولة أونج سان سو تشى ومسؤولين كبار آخرين بمداهمات جرت صباح الأول من فبراير الجارى.

وجاء الانقلاب بعد أيام من توتر متزايد بين الحكومة المدنية والجيش الذى هدد قبل أيام بـ "اتخاذ إجراء" حيال انتخابات نوفمبر العام الماضى، التى أسفرت عن فوز ساحق لحزب الرابطة الوطنيّة من أجل الديمقراطيّة الحاكم بقيادة أونج سان سو تشى بدعوى إنها كانت مزورة.