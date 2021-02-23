أعلن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الحداد على ضحايا جائحة فيروس كورونا، الذين تجاوز عددهم الـ 500 ألف، وأمر بتنكيس علم البلاد من المباني الحكومية لمدة 5 أيام حتى غروب شمس يوم الجمعة.
ودعا بايدن في خطاب حزين في البيت الأبيض، الأمريكيين إلى الوحدة للتغلب على الوباء، قائلا: "يجب أن نحارب هذا (الوباء) معا كشعب واحد، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمة هذا الفيروس".
هذا وقد بلغ عدد الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية، أكثر الدول تضررا جراء تفشي الوباء، 500201 حالة وفاة، بحسب الأرقام والإحصاءات الصادرة اليوم الثلاثاء.
وسجلت الولايات المتحدة وحدها حوالي 20% من إجمالي وفيات كورونا في العالم، وبلغ فيها إجمالي الإصابات بالفيروس 111.7 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بايدن يأمر بتنكيس العلم الأمريكي حدادا على ضحايا كورونا الذين تجاوز عددهم... على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الصباح العربي وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.