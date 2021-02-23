بجوار المسجد النبوي بالمدينة المنورة.. إجراء سعودي عاجل

دشن الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة انطلاقة للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية بجوار المسجد النبوي الشريف.

وبحسب صحة البيان الإماراتية فقد ضم المعرض محتويات ومقتنيات تاريخية وعدد من الأجنحة المتعددة لمشاهدة معالم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما يعمل المعرض الذي يضم 25 جناحًا رئيسيًا، علي تقديم رسالة الإسلام ممثلة في العدل والسلام والرحمة والتسامح والاعتدال، اعتمادًا على القرآن الكريم وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والتاريخ الإسلامي المضيء،

فيما يعتمد المعرض على 350 أسلوبًا تربويًا ووسيلة تعليمية، إضافة إلى 150 دليلًا عن عظمة الإسلام، وحفظ حقوق غير المسلمين، إلى جانب عرض أكثر من 500 قطعة من المصنوعات ومتحفيات العهد النبوي. وفقا لوكالة الأنباء السعودية.

كما يشتمل المعرض على دار عرض سينمائي تُعد الأولى من نوعها، لتقديم السيرة النبوية الشريفة عبر سلسلة أفلام موثقة بشكل متخصص، وعبر مضمون ومحتوى علميّ موثق لتُمكن الزائر من محاكاة واقع السيرة بكافة تفاصيلها والتفاعل معها، وتساعد في تكوين نقلة بالإنسان من العصر الحديث إلى العهد النبوي باستخدام أحدث تقنيات العرض البصري.