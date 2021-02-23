حماس تتهم إسرائيل بمحاولة التأثير على نتائج الانتخابات

أفادت قناة "كان" العبرية، نقلا عن تقارير فلسطينية، أن قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت الليلة الماضية، شخصية قيادية بحركة حماس شمالي الضفة الغربية.

وذكرت القناة العبرية، صباح اليوم الثلاثاء، أن هذا المعتقل، وهو الشخصية القيادية السادسة التي يتم اعتقالها منذ بداية الأسبوع، على يد قوات الجيش الإسرائيلي.

وقالت القناة، إن حركة حماس تتهم إسرائيل بمحاولة التأثير على الانتخابات الفلسطينية، وتغيير نتائجها، من خلال اعتقال عناصرها وقياداتها بالضفة الغربية.

وأشارت القناة العبرية، الى أن قوات الجيش الإسرائيلي، اعتقلت منذ بداية الأسبوع الجاري، 6 شخصيات قيادية بحركة حماس، من مناطق متفرقة بالضفة الغربية.