الملحق الثقافي العماني بكوالالمبور يصدر تنبيها مهما للطلبة

أصدرت ملحق عمان الثقافية بكوالالمبور تنبيها هاما للطلبة العمانيين الحاليين والجدد الراغبين بالدخول إلى ماليزيا.

وقالت الملحق العماني الثقافي، وفقًا لصحيفة الشبيبة، إنه على الطلبة الراغبين في السفر إلى ماليزيا بضرورة التقيد والالتزام بشروط وتعليمات السلطات الماليزية بشأن جواز السفر، والتي تفيد بأن الحد الأدنى لصلاحية الجواز هو ستة أشهر حتى وإن توفرت فيه تأشيرة طالب سارية المفعول، والتأكد من سلامة جميع صفحات الجواز وخلوها من أي كشط أو خدش أو تلف، والذي يتسبب في عدم السماح بالدخول إلى ماليزيا.

كما أوضحت ضرورة أخذ خطاب موافقة (تصريح دخول) من السفارة الماليزية بمسقط، فضلا عن اجراء الدفع المسبق عبر الإنترنت لفحص Covid-19 والحجر الصحي المؤسسي قبل الدخول إلى ماليزيا عن طريق موقع MySafeTravel أو تطبيق الجوال MyQR by MyEG.

وطالبت الطلبة بضرورة تحميل تطبيق MySejahtera على الهاتف المحمول واستكمال عملية التسجيل.