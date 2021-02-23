لمدة 5 أيام.. أوامر بتنكيس الأعلام في أمريكا.. اعرف السبب

أمر الرئيس الأمريكي السادس والأربعين جو بايدن، بتنكيس الأعلام حداد على ضحايا جائحة كارثة فيروس كورونا المستجد، وفق ماذكرت صحف أمريكية.

وجاء قرار بايدن بعد أن تجاوز ضحايا الوباء بكل ولايات أمريكا الـ 500 ألف، وهو ما دعاه لتنكيس الأعلام في المنشآت الحكومية لـ 5 أيام، حتى غروب شمس يوم الجمعة المقبل.

وطالب بايدن الأمريكيين بالوحدة للتغلب على الوباء، قائلا: "يجب أن نحارب هذا الوباء معا كشعب واحد، هذه هي الطريقة الوحيدة لهزيمة هذا الفيروس".

ووصل عدد ضحايا الفيروس في أمريكا رقمًا هو الأكبر لدولة منفردة في العالم، حيث مات بالوباء، 500201 حالة وفاة، بحسب الأرقام والإحصاءات الصادرة اليوم الثلاثاء.

وسجلت الولايات المتحدة وحدها حوالي 20% من إجمالي وفيات كورونا في العالم، وبلغ فيها إجمالي الإصابات بالفيروس 111.7 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء.

أمر حكام الولايات كذلك بتكيس الأعلام لتكريم أرواح الـ 500000 ضحية الذين ماتوا جراء Covid-19.

وبالأمس أقام الرئيس الأمريكي جو بايدن حفل إضاءة شموع بمناسبة هذا الحدث الهام.

وكرم حكام: ألاباما وأريزونا وكولورادو وكونيتيكت وهاواي وكنتاكي ونبراسكا وأوريجون وواشنطن الأرواح التي فقدت.