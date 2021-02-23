البحرين.. تسجيل حالتي وفاة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

سجلت وزارة الصحة البحرينية وفاة حالتين قائمتين لفيروس كورونا إحداهما لمواطن يبلغ من العمر 72 عامًا، والأخرى لمواطنة تبلغ من العمر 67 عامًا.
وكانت وزارة الصحة البحرينية أعلنت بالأمس عن تسجيل 721 حالة قائمة جديدة منها 258 حالة لعمالة وافدة، و 452 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 11 حالة قادمة من الخارج.
كما رصدت الصحة البحرينية تعافى 820 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 110827.
وأشارت الوزارة البحرينية في بيانها الي ان الحالات التي لازالت تتلقي العلاج في العناية المركزة بلغت 69 حالة،
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