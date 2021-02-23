أمريكا تحث إسرائيل على حل الدولتين للتقدم نحو السلام

أفادت وزارة الخارجية الأمريكية، بأن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ نظيره الإسرائيلي أن حل الدولتين للصراع الإسرائيلي-الفلسطيني، هو الأفضل لمستقبل إسرائيل. وقالت الوزارة، إن بلينكن أكد لنظيره جابي أشكينازي، في اتصال هاتفي، أن إدارة الرئيس جو بايدن تؤمن "بأن حل الدولتين هو أفضل سبيل لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية تعيش في سلام إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة وديمقراطية".

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