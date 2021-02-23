أكد سفير الصين لدى دولة الكويت لي مينغ قانغ أن مسيرة العلاقات الإيجابية والبناءة بين البلدين الصديقين تمثل خير دليل على حيوية ونشاط هذه العلاقة المتميزة والترابط المتين بين الشعبين العظيمين.
وأعرب السفير قانغ في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، عن أطيب التهاني والتبريكات لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة الذكرى ال60 للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى ال30 للتحرير مهنئا أيضا حكومة وشعب الكويت ومتمنيا لها دوام التقدم والازدهار.
ولفت إلى أن التعاون العملي بين الجانبين يتطور باستمرار إذ بلغت القيمة الإجمالية للتجارة الثنائية الصينية الكويتية عام 2020 ما يزيد على 14 مليار دولار بما جعل الكويت سادس أكبر شريك تجاري للصين من بين الدول العربية.
وأشار السفير الصيني إلى دور الشركات الصينية العاملة في الكويت وإسهاماتها في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وجهدها الكبير في مد جسر التعاون الثنائي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفير الصين: التجارة الثنائية مع الكويت تخطت 14 مليار دولار فى 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.