سفير الصين: التجارة الثنائية مع الكويت تخطت 14 مليار دولار فى 2020

أكد سفير الصين لدى دولة الكويت لي مينغ قانغ أن مسيرة العلاقات الإيجابية والبناءة بين البلدين الصديقين تمثل خير دليل على حيوية ونشاط هذه العلاقة المتميزة والترابط المتين بين الشعبين العظيمين.

وأعرب السفير قانغ في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، عن أطيب التهاني والتبريكات لأمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، بمناسبة الذكرى ال60 للعيد الوطني لدولة الكويت والذكرى ال30 للتحرير مهنئا أيضا حكومة وشعب الكويت ومتمنيا لها دوام التقدم والازدهار.

ولفت إلى أن التعاون العملي بين الجانبين يتطور باستمرار إذ بلغت القيمة الإجمالية للتجارة الثنائية الصينية الكويتية عام 2020 ما يزيد على 14 مليار دولار بما جعل الكويت سادس أكبر شريك تجاري للصين من بين الدول العربية.

وأشار السفير الصيني إلى دور الشركات الصينية العاملة في الكويت وإسهاماتها في تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين وجهدها الكبير في مد جسر التعاون الثنائي.