طريقة حجز موعد رخصة قيادة للنساء 1442 في المملكة

طريقة حجز موعد رخصة قيادة للنساء في المملكة انتشار قيادة السيدات السعوديات في المملكة العربية السعودية جعل الكثير من السيدات يقبل على استخراج رخصة قيادة، حتى يتم استخراج هذه الرخصة يجب التسجيل في البداية على الإنترنت للحصول على موعد مناسب للمرأة، وقد أصبح من السهل في الوقت الحالي معرفة مواعيد حجز رخصة القيادة للنساء في المملكة في ظل التقدم التكنولوجي الموجود في السعودية في الوقت الحالي، لهذا فقد وفرت الوزارة موقع أبشر الإلكتروني الذي يتيح الكثير من الخدمات الإلكترونية لتسهيل الأمر على المواطنين ومنها بوابة الرخصة الإلكترونية التي يتم فيها إرفاق المستندات الخاصة بالمتقدم للرخصة والحصول على موعد بسهولة.

طريقة حجز موعد رخصة قيادة للنساء 1442

تتمثل خطوات حجز موعد رخصة قيادة للنساء في التالي:

أن تقوم المتقدمة بالدخول على موقع أبشر الإلكتروني . قومي بالنقر على مستخدم جديد والاشتراك في الموقع. علي المتقدمة الضغط على زر الاستعلامات الإلكترونية ثم اضغطي على أيقونة حجز موعد. قومي بإدخال جميع البيانات المطلوبة مع دفع الرسوم المحددة. يتم اجتياز الاختبار الخاص بالقيادة للسيدات ويكون ذلك من على رابط موقع قيادتي . قومي بحجز موعد التدريب والقيام بتسديد الرسوم المطلوبة. وأخيرا يتم الدخول على التدريب المخصص والالتزام بمواعيد الحصص النظرية.

شروط قيادة المرأة للسيارة في السعودية

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في السيدة التي ترغب في الحصول على رخصة القيادة السعودية، ومن ضمن هذة الشروط ما يلي:

أولا يشترط أن السيدات المقيمات في المملكة يجب أن يتم ملئ المستندات القانونية وإرفاق ستة صور شخصية مع تقرير طبي يدل على سلامة المتقدمة وعدم معاناة من أي مشاكل صحية تعيقها عن القيادة. لابد إذا كانت المرأة تملك رخصة قيادة من أي بلد آخر، يتم أيضًا الدخول على موقع رخصة حتى يتم استبدال هذه الرخصة برخصة قيادة سعودية ويوجد في المملكة 21 موقع يتم من خلالهم استبدال الرخصة. يجب أن لا يكون للمتقدمة سوابق قانونية. علي السيدة المتقدمة للحصول علي الرخصة تسديد الغرامات المرورية في حالة وجودها. يلزم اجتياز الاختبار النظري للقيادة. دفع الرسوم اللازمة حتى يتم الحصول على الرخصة.

والجدير بالذكر أن الشروط التي يجب أن تتوفر في السيدة حتى يتم استخراج رخصة قيادة سعودية للنساء، وقد حدد لابد أن يكون سن المتقدم أكثر من 18 عام، لو قامت السيدة بإعادة التدريب مرة أخرى، يتم زيادة عدد أربع ساعات إضافية بعد حوالي شهر من رسوبك في الاختبار.