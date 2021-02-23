تردد قناة مكسبي الناقلة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني MAKSABY SPORT والتشكيلة المتوقعة للمارد الأحمر

تردد قناة مكسبي الناقلة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني من ضمن أهم القنوات التي يتم البحث عنها على مدار اليوم من قبل جماهير المارد الأحمر، الذين يرغبون في متابعة تفاصيل اللقاء بين الفريقين، متمنيين فوز فريقهم لتصدر المجموعة والتأهل إلى الدور القادم بصورة مباشرة، وكان ذلك بعد فوز الأهلي على المريخ السوداني في المباراة الأخيرة التي أقيمت على استاد القاهرة الدولي والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاث أهداف نظيفة، وذلك في إطار دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم 2021.

تردد قناة مكسبي الناقلة مباراة الاهلي وسيمبا التنزاني

نقدم إليكم بيانات تردد قناة مكسبي حتى تتمكنوا من متابعة المباراة مجاناً وبدون تشفير على شاشة التلفزيون، بدون المعاناة من سيرفرات الإنترنت المتعددة التي تتوقف بين الحين والآخر، ويمكنكم ضبط تردد قناة مكسبي من خلال البيانات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

اسم القناة: مكسبي سبورت MAKSABY SPORT.

الاستقطاب: أفقي H.

معامل الترميز: 27500.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا اليوم

من المنتظر أن تبدأ فعاليات المباراة بين فريق الأهلي المصري ونظيره سيمبا التنزاني في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء الموافق 23 فبراير، ومن المنتظر أن تقام المباراة على ملعب مكابا في العاصمة التنزانية، والتي قد بدأ فيه الأهلي مرانه بالأمس استعداداً للمباراة، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة التنزانية حريصة للغاية على الالتزام بالإجراءات الاحترازية لتأمين اللاعبين والأجهزة الفنية من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا، ولذلك تقوم بتطير الملاعب قبل كل تمرين.

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: أيمن أشرف، محمود وحيد، ياسر إبراهيم، بدر بانون، محمد هاني.

خط الوسط: إليو ديانج، محمود كهربا، محمد مجدي أفشة، عمرو السولية، حمدي فتحي.

الهجوم: والتر بواليا، جونيور أجايي.

التشكيلة المتوقعة للنادي الأهلي في مواجهة اليوماستعدادات فريق سيمبا لمباراة اليوم

قام الجهاز الفني لفريق نادي سيمبا بالعمل بصورة جيدة إعداد اللاعبين على المستوى النفسي والفني والبدني، بالشكل الذي جعل أحد المسؤولين في النادي يعتبر المباراة أنها بمثابة الحرب، نظراً لحاجة الفريق إلى الفوز لتكرار الانتصار الذي حققه على المارد الأحمر في موسم 2019 بهدف مقابل لا شيء.