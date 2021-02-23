موعد مباراة النصر والهلال بالجولة ال20 من دوري محمد بن سلمان

في إطار الجوله العشرين من مسابقة الدوري السعودي الممتاز وعلى موعد مع استاد جامعة الملك سعود الرياضيه يقام اللقاء المرتقب والديربي المتوقع بين عملاقين من عمالقة الأندية السعوديه فريق نادي الهلال السعودي مع فريق نادي النصر السعودي حيث تقام المباراة بشكل رسمي بين الفريقين .

فريق النصر السعودي والمحتل في الترتيب في جدول الدوري المركز التاسع برصيد خمسة وعشرون نقطة من خلال فوز في سبعة مباريات وتعادل في أربع مباريات وتلقى هزيمة في ثماني مباريات بإجمالي أهداف له سبعه وعشرون هدف وتلفي في شباكة ثمانية وعشرون هدف فريق الهلال السعودي يحتل في الترتيب المركز الثاني في الجدول العام للدوري الممتاز برصيد ستة وثلاثون نقطة وذلك من خلال فوز فريق الهلال بعشرة مباريات وتعادل خلال ستة مباريات وتلقى هزيمة خلال ثلاث مباريات بإجمالي أهداف له ثلاثة وثلاثون هدف وتلقى في شباكة أربعة عشرة هدف ويسعى فريق الهلال إلى المنافسة على الصعود واحتلال المركز الأول في الترتيب والذي يتصدره فريق نادي الشباب السعودي والذي يحتل المركز الأول برصيد ثمانية وثلاثون نقطة.

وسوف تقام المباراة ويستضيفها استاد جامعة الملك سعود الرياضية اليوم الموافق ثلاثة وعشرون من فبراير ٢٠٢١ م في تمام الساعه الثامنة وخمسة وثلاثون دقيقه بتوقيت مكه المكرمه وفي تمام الساعه السابعة وخمسة وثلاثون دقيقة بتوقيت القاهرة.

حيث يتم نقل المباراه في ذلك التوقيت أعلاه على قناة السعوديه الرياضية 1.

التوقيت : في تمام الساعه ١٩:٣٥ بتوقيت القاهره الساعه ٢٠:٣٥بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة : KSA sports 1 HD.

القناة السعودية الرياضية 1.

موعد مباراة النصر والهلال والقناة الناقلة

هذا وينتظر عشاق الساحرة المستديرة بالمملكة العربية السعودية القمة المرتقبة بين الفريقين حيث يتمتع كل فريق بشعبية جماهيرية عالية من الجمهور المحب لكرة القدم بالمملكة.