الأمم المتحدة: ارتفاع الضحايا المدنيين بأفغانستان بعد محادثات السلام

جدة - نرمين السيد - أعلنت بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان "يوناما" ومكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، فى تقرير أن هناك ارتفاعا فى أعداد القتلى والمصابين من المدنيين فى أفغانستان عقب بدء مفاوضات السلام فى شهر سبتمبر الماضى.





وأفاد التقرير حسبما ذكرت قناة "طلوع" الأفغانية بأن العدد الإجمالى للضحايا المدنيين فى عام 2020 بلغ 8.820 "3.035 قتيلا و5.785 مصابا"، مشيرا إلى أن هذا العدد انخفض إلى أقل من 10 آلاف للمرة الأولى منذ عام 2013، وبنسبة 15 % عن عام 2019. وأضاف التقرير أنه للعام السابع على التوالى، تم توثيق مقتل أكثر من 3 آلاف شخص خلال عام واحد.

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