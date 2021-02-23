الخارجية العراقية: أولوياتنا توسيع الانفتاح على مجلس التعاون الخليجى

جدة - نرمين السيد - أكد وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أن من أولويات السياسة الخارجية العراقية هى توسيع الانفتاح على مجلس التعاون الخليجى لخلق ساحة خليجية واسعة ومشتركة.





وقالت الخارجية العراقية فى بيان أوردته قناة السومرية نيوز، إن "وزير الخارجية فؤاد حسين التقى الأمين العام لمجلس التعاون الخليجى د. نايف الحجرف والوفد المرافق له يوم أمس".

وأضاف البيان "الجانبان اتفقا على ضرورة توحيد الجهود فى إطار مجلس التعاون الخليجى، وأهمية خلق تواصل بين الفريق العراقى والخليجى لتفعيل العديد من مذكرات التفاهم، كما اتفقا على أن أمن العراق سينعكس إيجابا على أمن الخليج، وبالعكس مما يعنى ضرورة تحقيق التعاون فى مختلِف المجالات، ومنها: الأمنية والإستثمارية والاقتصاد والطاقة".

وأشار البيان أن حسين أوضح أن خطر الإرهاب ما يزال قائما، لافتا إلى العمليات الإرهابية الاخيرة التى حدثت بالعراق.

وتابع الوزير إن "التحقيقات مستمرة من قبل الجهات الأمنية، وستتخذ الحكومة العراقيّة كل الإجراءات لمحاسبة مرتكبى هذه الأعمال وتقديمهم إلى العدالة"، مشيرا إلى عمق العلاقات الأخوية التاريخية الأصيلة و المتجذرة التى تجمع العراق مع دول الخليج العربية".

وأعرب عن تثمينه، واشادته بالمواقف المعلنة من قبل دول الخليج، ومجلس التعاون الخليجى فى دعم وحماية سيادة العراق"، مؤكدا أن سياسة العراق الحالية مبنية على مبدأ الحوار، والتواصل، وبناء علاقات جيدة ومتوازنة لحل جميع المشاكل العالقة، والابتعاد عن استعمال القوة؛ لأنه يعقد الحلول ويهدد الأمن الإقليمى".