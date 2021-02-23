فلاديمير بوتين: الجيش الروسى على استعداد لمواجهة التحديات الكبرى

جدة - نرمين السيد - وقال بوتين فى كلمة بمناسبة "عيد المدافع عن الوطن"، نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الثلاثاء، إن العالم الحديث يتطلب اليقظة والاستعداد الدائمين للرد على أصعب التحديات، والعمل بكفاءة وحسم وفعالية، مضيفا: "ويعرف جيشنا وقواتنا البحرية كيفية القيام بذلك. نحن فخورون بقدراتهم القتالية والتدريب وامتلاكهم الكامل للمعرفة الحديثة وأسلحتهم الحديثة".
واعتبر بوتين أن "أحد الأدلة التى تؤكد تنامى قدرات القوات المسلحة الروسية، تتمثل فى اهتمام جيل الشباب بقدر أكبر بالخدمة العسكرية".
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