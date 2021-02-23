الصين تعلن عودة الدراسة إلى طبيعتها بعد تعليقها بسبب كورونا

أعلنت وزارة التربية والتعليم في الصين، أن العام الدراسي سيستكمل بعد توقف المدارس والجامعات عن نشاطها بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد منذ الربيع الماضي.

وذكرت الوزارة في بيان اليوم الثلاثاء:" الطلاب الصينيون سيعودون إلى الحياة المدرسية العادية بعد تعطلها في فصل الربيع الماضي بسبب تفشي كوفيد-19".

ولتقليل مخاطر أي عدوى محتملة، طلبت الوزارة من المدارس ترتيب عودة الطلاب، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء.

وقالت الوزارة إنه ستجري اختبارات كوفيد-19 للمواقع والمجموعات الرئيسية، ويجب تطهير الأماكن الرئيسية بشكل منتظم.

من جهة أخرى، قالت لجنة الصحة الوطنية اليوم، إن البر الرئيسي الصيني سجل 10 حالات وافدة جديدة مصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) يوم الاثنين، ما يرفع العدد الإجمالي للحالات المصابة الوافدة إلى 4949 حالة.

وأضافت اللجنة في تقريرها اليومي أنه من بين الحالات الوافدة الجديدة، تم تسجيل تسع حالات في قوانغدونغ، وحالة واحدة في شانتشي.

ولم تُسجل حالات وفاة بين الحالات الوافدة.

هذا وتم تخفيض مستوى التهديد الذي يمثله وباء كوفيد-19 في آخر المناطق متوسطة الخطورة، أمس الاثنين، مما يمثل خلو البر الرئيسي الصيني من جميع المناطق متوسطة وعالية الخطورة.

واتخذ المقر المحلي لمكافحة الوباء في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرق الصين قرارا اليوم الاثنين، بخفض مستوى الخطورة في محافظة وانغكوي، حيث تم الإبلاغ عن الإصابات بكوفيد-19 في أوائل يناير الماضي، إلى منطقة منخفضة الخطورة، حيث لم يتم الإبلاغ عن حالات مؤكدة جديدة أو حالات بدون أعراض خلال الأسبوعين الماضيين.