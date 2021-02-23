جيش الاحتلال الاسرائيلي يشتري طائرتي تزود بالوقود لاستبدال أسطول بوينج 707

ذكرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن وزارة الدفاع فى تل ابيب أعلنت عن نيتها شراء طائرتين ناقلتين للتزود بالوقود في الجو، من طراز "KC-46 Tanker"، وسيتم تصنيعهما بواسطة شركة "بوينج".

وتهدف هذه الصفقة إلى استبدال أسطول "Re’em" الإسرائيلي القديم، الذي يتكون من طائرات "بوينج 707" المحولة، بالطائرات الجديدة.

وقالت الوزارة في بيان: "وقع العميد ميشيل بن باروخ، رئيس بعثة وزارة الدفاع إلى الولايات المتحدة، خطاب عرض وقبول (LOA) لطائرتين من طراز KC-46 Tanker، التي يتم تصنيعهما بواسطة شركة بوينج".

وأضافت: "في المرحلة التالية، سيتم شراء طائرتين إضافيتين، من إجمالي ما يصل إلى ثماني طائرات، ستشكل الأسطول المستقبلي".

وكجزء من الاتفاقية، سيتم تزويد الطائرة بأنظمة إسرائيلية فريدة، وفقا للمتطلبات التشغيلية لسلاح الجو الإسرائيلي، ومن المتوقع تسليم أول طائرة بحلول منتصف هذا العقد، في حين أنه في المراحل التالية من الصفقة بين إسرائيل والولايات المتحدة، التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، ستدرس وزارة الدفاع الإسرائيلية خياراتها لشراء سرب طائرات آخر من طراز "F35"، لاستبدال منصة طائرات الهليكوبتر الثقيلة، وشراء ذخائر متطورة.