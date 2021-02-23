تعميم مهم من الشرطة السعودية بشأن وافدين

تمكنت المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير نظامية بالعاصمة السعودية الرياض من الإطاحة بمواطن و3 مقيمين من الجنسية السورية، بتهمة تهريب الأموال خارج البلاد.
وبحسب ما صرح به المتحدث باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، في تصريحات صحفية، فقد بين ان أعمار المتهمين تتراوح ما بين العقدين الثالث والرابع، حيث امتهنوا جمع أموال مجهولة المصدر وتحويلها إلى خارج المملكة.
وأفاد بأن الموقوفين جميعا كانوا يستغلون حسابا بنكيا لمؤسسة تعود ملكيتها لمواطن - لتوفير غطاء لتعاملاتهم المالية - غير المشروعة، للتهريب خارج البلاد.
وأشار الي ان المتهمين اتخذوا من مقر سكنهم شرق مدينة الرياض مقرًا لارتكاب جرائمهم حيث ضبط بحوزتهم مبلغ 942,500 ريال.
وختم تصريحاته التي نقلتها صحيفة عكاظ السعودية بأنه تم إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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