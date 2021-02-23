نداء عاجل من الجيش اللبناني

أصدرت القيادة العامة للجيش اللبناني نداء عاجلا لجموع المواطنين بضرورة الابتعاد عن عدد من المناطق وذلك بسبب تفجير قذائف من مخلفات البحر.

وافاد الجيش في بيان له قائلا : ‏سيتم تفجير قذائف من مخلفات الحرب في البحر مقابل مطعم دبيبو-الروشة ابتداء من الساعة ١١ صباحا.

وأضاف : لذا ندعو المواطنين وأصحاب مراكب الصيد والنزهة إلى عدم الاقتراب من البقعة المذكورة في الزمان والمكان المحددين أعلاه.

وفي سياق اخر أشارت ‏القيادة العامة للجيش اللبناني قيام دورية من مديرية المخابرات في بلدة كفررمان ــ الجنوب بإيقاف السوري (م.خ) لإقدامه على سرقة حوالى ٩٠ جهازًا خاصًا بالإنترنت عن أسطح المنازل والمباني في بلدتي كفررمان وحبوش.