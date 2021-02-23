إسرائيل والمغرب توقعان اتفاقية تعاون جديدة.. تفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تعاون جديد بين تل أبيب والمغرب.

وكتبت الصفحة "تعاون تاريخي بين إسرائيل والمغرب لمعالجة مصابين بالسرطان"، عبر توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفيين إسرائيلي ومغربي.

وتابعت إن "مستشفى رمبام في حيفا، وقع مع مستشفى الأطفال بالرباط، على اتفاقية تعاون طبي لعلاج أطفال مصابين بالسرطان".

وأضاف: "سيشمل التعاون تبادل الزيارات، والمخزون المعرفي، والاستشارات الطبية، بخصوص علاج السرطان".