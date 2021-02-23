أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن تعاون جديد بين تل أبيب والمغرب.
وكتبت الصفحة "تعاون تاريخي بين إسرائيل والمغرب لمعالجة مصابين بالسرطان"، عبر توقيع اتفاقية تعاون بين مستشفيين إسرائيلي ومغربي.
وتابعت إن "مستشفى رمبام في حيفا، وقع مع مستشفى الأطفال بالرباط، على اتفاقية تعاون طبي لعلاج أطفال مصابين بالسرطان".
وأضاف: "سيشمل التعاون تبادل الزيارات، والمخزون المعرفي، والاستشارات الطبية، بخصوص علاج السرطان".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إسرائيل والمغرب توقعان اتفاقية تعاون جديدة.. تفاصيل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.