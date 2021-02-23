الكويت.. إجراءات مهمة بشأن العملية التعليمية

أعلنت وزارة التربية الكويتية عن اتخاذ عدد من الإجراءات الهامة الخاصة بالعملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا داخل البلاد.

وبحسب صحيفة الراي الكويتية؛ بدأت وزارة التربية تخفيض طاقتها البشرية من 50 إلى 30 في المئة حيث قسمت العمل بين موظفيها في ديوانها ومناطقها التعليمية وفق جدول للدوام يشمل الجميع بمن فيهم أصحاب الإعفاءات الطبية.

وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر تربوية مطلعة إلى أن ذلك يأتي تطبيقًا للإجراءات الحكومية المشددة في مواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة أن هذا التخفيض سوف يشمل أعضاء الهيئة التعليمية أيضًا حال استئناف الدراسة في الفصل الدراسي الثاني مطلع مارس المقبل.

كما أكدت أن هناك تعليمات للإدارات المدرسية بمرونة التعامل مع المعلمين في هذا الشأن فالمعلم مسؤول عن فصله الافتراضي ومسموح له بأداء الحصة من البيت وفق تقسيمة تتم عن طريق إدارة المدرسة.