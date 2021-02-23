الصين تدعو كل الأطراف فى الصومال لتسوية مناسبة للمأزق السياسى

جدة - نرمين السيد - وقال بينغ فى اجتماع عبر الفيديو لمجلس الأمن حول الصومال، نقلته وسائل إعلام صينية، اليوم الثلاثاء، إن "الصين قلقة بشأن أحداث العنف الأخيرة فى مقديشو، وندعو جميع الأطراف فى الصومال إلى ممارسة ضبط النفس والحفاظ على الحوار وإبداء المرونة وإيجاد حل مناسب للمأزق السياسى فى أقرب وقت ممكن".
وأعرب بينغ عن الأمل فى إجراء الانتخابات فى وقت أقرب لإعادة الاستقرار السياسى فى الصومال، و"خلق بيئة مواتية" لتركيز الجهود على البناء الوطنى.
وأضاف بينغ أن الصين ترحب بجهود الحكومة الصومالية لتلبية متطلبات تخفيف عبء الديون عن الدول الفقيرة المثقلة بالديون، وتتوقع أن يوفر المجتمع الدولى مناخا أكثر تسهيلا للتنمية فى الصومال.
وتابع بينغ أن الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولى لتقديم مساهمات فى حدود قدرتها، من أجل السلام وإعادة الإعمار فى الصومال.
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