خلال 24 ساعة.. عمان تسجل 297 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة

أعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان عن تسجيل 297 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الأزمة وحتي الان الي 139989 إصابة.

وأوضحت الصحة العمانية في بيان لها منذ قليل أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 1557 حالة.

كما رصدت الصحة العمانية تعافي 295 حالة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في السلطنة منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 131143 حالة.

وبينت الوزارة أن أن إجمالي الحالات المتواجدة حاليا في العناية المركزة بلغت 64 حالة حتي الآن، وأن إجمالي الحالات المتواجدة بمستشفيات السلطنة بلغ 182.