بشأن الإرهابيين.. تحرك عاجل للجيش السوري في هذه المناطق

كشفت شبكة وطن سوريا نقلا عن ‏مصدر عسكري بأن بعضا من الوحدات الهندسة التابعة للجيش العربي السوري تقوم اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في منطقة وادي بردى من الساعة 11,00 حتى الساعة 12,00 ظهرا

وأضاف المصدر العسكري: كما ستقوم بعض وحدات الهندسة في الجيش العربي السوري أيضا اليوم بتفجير ذخائر وعبوات ناسفة من مخلفات الإرهابيين في كل من مناطق: غابة الأسد – أكاديمية الاسد– الحمدانية بحلب وريفها من الساعة 9,00 صباحًا حتى الساعة16,00

وكانت سلطات محافظة إدلب السورية، و بالتنسيق مع وحدات الجيش والهلال الأحمر العربي السوري قد أعلنت الانهاء من تحضيراتها لفتح ممر بريف إدلب الشرقي صباح امس الاثنين.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن الهدف من فتح ممر ترنبة في منطقة سراقب هو "استقبال الأهالي الراغبين بالخروج من مناطق سيطرة التنظيمات الإرهابية إلى بلداتهم وقراهم التي تم تحريرها من الإرهاب".

وقال محافظ إدلب، محمد نتوف، لـ "سانا" إنه تم تجهيز طاقم طبي كامل مع عيادة متنقلة وسيارة إسعاف مجهزة لاستقبال الأهالي الراغبين بالعودة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة عند الممر، إضافة إلى تجهيز الهلال الأحمر العربي السوري فرقا ستكون مهمتها تقديم المساعدة للراغبين بالعودة.