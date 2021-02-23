محاكمة نتنياهو 5 إبريل.. قرار مهم من المحكمة المركزية في إسرائيل

قررت المحكمة المركزية الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة رئيس وزراء الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بقضايا الفساد المرفوعة ضده إلى ما بعد الانتخابات في الخامس من إبريل المقبل.

وذكرت الإذاعة الإسرائيلية "مكان"، أن المحكمة قررت عقد 3 جلسات أسبوعيا للاستماع للادعاءات من الإثنين وحتى الأربعاء من التاسعة صباحا وحتى ساعات ما بعد الظهر.

ورفضت هيئة القضاة الإسرائيلية التي تنظر في القضية رد طلب نتانياهو بشطب لائحة الاتهام المقدمة ضده بداعي أن المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت لم يصادق في حينه على التحقيق ضده.

وأشار القضاة إلى أنه على الرغم من أنه يظهر وجود عيب بهذا الشأن فإنه مجرد عيب شكلي لا يبرر شطب اللائحة، وأنه كان يجب على مندلبليت أن يصدر كتابا خطيا انه يوافق على فتح التحقيقات.

وقبل أسبوعين استؤنفت الجلسة في محاكمة نتنياهو بأروقة المحكمة المركزية الإسرائيلي، حيث قدم خلالها رد نتنياهو على لوائح الاتهام المرفوعة بحقه، ووصل نتنياهو بنفسه إلى قاعة المحكمة، لكنه غادرها بعد نصف ساعة، كما حضر الجلسة باقي المتهمين المتورطين بالملفات.