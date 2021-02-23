خلال 24 ساعة.. دولة عربية تسجل أكثر من 3000 إصابة بـ كورونا

اعلنت وزارة الصحة الإماراتية عن تسجيل 3,005 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 375535 إصابة. كما سجلت الصحة الإماراتية 5 وفيات جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الان الي 1145 حالة وفاة. ورصدت الصحة الإماراتية تعافي 3,515 حالة شفاء، خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 366567 حالة. واجرت الوزارة الإماراتية 175,284 فحصًا خلال الساعات الماضية وذلك ضمن خططها لتوسيع نطاق الفحوصات.

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