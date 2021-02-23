غائم جزئيا مع أمطار متفرقة.. الأرصاد اللبنانية تكشف عن حالة الطقس اليومين المقبلين

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية، في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة.

وأشارت مصلحة الأرصاد اللبنانية وفقا لليبانون ديبايت،

إلى أن طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط ، حيث تعود درجات الحرارة الى معدلاتها الموسمية.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية اللبنانية طقس اليوم الثلاثاء ، بأن يكون قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع درجات الحرارة ، التي تعود الى معدلاتها الموسمية، كما تنشط الرياح خصوصا على المرتفعات، ويستمر التحذير من خطر تكون الجليد على الطرق الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الاولى اعتبارا من ارتفاع 1400 متر.

وفيما يخص طقس الأربعاء توقعت الأرصاد أن يكون قليل الغيوم مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة، أما الخميس قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع انخفاض بسيط في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، ويتوقع هطول بعض الامطار المتفرقة اعتبارا من بعد الظهر خصوصا في المناطق الجنوبية.

ويكون طقس الجمعة قليل الغيوم إلى غائم جزئيا دون تعديل في درجات الحرارة وضباب على المرتفعات صباحا، كما تهطل أمطار خفيفة بعد الظهر في المناطق الجنوبية والداخلية.