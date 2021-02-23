بعد تداول أنباء بشأن الاستغناء عن الموظفين.. تصريحات هامة للحكومة الأردنية

أكدت وزير الدولة لشؤون التطوير المؤسسي بالمملكة الاردنية الهاشمية المهندسة رابعة العجارمة، أن الحكومة تعكف حاليًا على دراسة وتحليل ملف إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية، مشيرة الي انه سيتم وضع مقترحات بهذا الشأن حيث سيتم الإعلان عنها فور انتهائها وسيتم تنفيذها ضمن خطة مدروسة.

وفي حديث لاذاعة الأمن العام أوضحت العجارمة أن أي قرار تتخذه الحكومة هدفه الرئيسي تحسين مستوى المعيشية وتحقيق قيمة مضافة للمواطنين .

كما نفت الوزيرة الاردنية صحة ما يتم تداوله من أنباء حول الاستغناء عن بعض الموظفين في حال تمت إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية مشددة أنه لن يفقد أي موظف وظيفته.

وقالت إن إعادة الهيكلة تأخذ بعين الاعتبار أكثر من جانب ومن ضمنها الموظفين حيث أن بعض المؤسسات لديها أعداد كبيرة من الموظفين الذين يزيدون عن حاجتها ، وسيتم وضع خطة للتعامل معهم.

وأضافت أن عملية إعادة هيكلة المؤسسات الحكومية جاءت لتحقيق عدد من الأهداف أهمها أن يكون هناك جهاز حكومي رشيق يعمل بكل سلاسة، وتنظيم العلاقات ما بين المؤسسات لتحقيق الأهداف المشتركة بينها، وتطوير الأداء من خلال تحسين عمليات التخطيط وتقليل النفقات ، وزيادة قدرة الجهاز الحكومي على تحديد الموارد التي يحتاجها بشكل عملي وكيفية إدارتها واستغلالها بشكل أفضل.

وختمت أن تطوير العلاقة مع القطاع الخاص كشريك رئيسي لتحقيق الأهداف الوطنية وكذا استغلال عملية التحول الالكتروني وتوظيفه في تحسين الأداء امران حيويان.