بحث قائد البحرية العمانية الركن بحري سيف بن ناصر الرحبي مع قائد القوات البحرية الأمريكية الفريق صموئيل بابارو، والوفد المرافق له، عددا من الأمور المتعلقة بالمجالات البحرية بين البلدين الصديقين.
واستعرضا - خلال لقائهما اليوم /الثلاثاء/، حسبما أفادت وكالة الأنباء العمانية - مهام مركز الأمن البحري العماني وأدواره المتمثلة في إدارة وقيادة عمليات الأمن البحري ضد المخاطر البحرية، وعمليات البحث والإنقاذ والحفاظ على البيئة البحرية من مختلف المخاطر لضمان سلامة الملاحة البحرية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سلطنة عمان وأمريكا يبحثان أمورا متعلقة بالمجالات البحرية بين البلدين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.