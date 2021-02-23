أمريكا تعتقل زوجة أشهر زعيم عصابة مخدرات بالعالم

قالت وزارة العدل الأمريكية إن السلطات الأمريكية ألقت القبض على زوجة زعيم المخدرات المكسيكي المسجون خواكين "إل تشابو" جوزمان ، والزعيم السابق لعصابة "سينالوا"، أمس الاثنين في مطار خارج واشنطن بتهمة تهريب المخدرات، وفق ما ذكرت صحيفة ذا تيكو تايمز.

ذكرت الوزارة في بيان لها إن "زوجة خواكين إل تشابو جوزمان، زعيم منظمة سينالوا المكسيكية للاتجار بالمخدرات، اعتقلت في فيرجينيا بتهم ذات صلة بمزاعم تورطها بشبكة دولية للاتجار بالمخدرات".

وتحمل، الزوجة، إيما كورونيل آيسبورو، 31 عاما، الجنسيتين الأمريكية والمكسيكية، واعتقلت في مطار دولاس الدولي، ومن المتوقع أن تمثل أمام المحكمة اليوم الثلاثاء.

وأضافت الوزارة، إن الزوجة الشابة، إيما كورونيل إيسبورو، تواجه تهمة التآمر لتهريب الكوكايين والميثامفيتامين والهيروين والماريجوانا واستيرادها إلى الولايات المتحدة.

وكان جوزمان زعيم سينالو كارتيل، إحدى مجموعات تهريب المخدرات الأكثر شهرة في المكسيك.

وأدار عمليات لنقل مئات الأطنان من المخدرات إلى الولايات المتحدة وكان وراء جرائم قتل لمن عبروه ، وفقًا لملفات المحكمة.

تم تسليمه إلى الولايات المتحدة في عام 2017 لمحاكمته ، وأدين وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بعد ذلك بعامين.

شاركت الزوجة كورونيل ، وفقًا لوزارة العدل ، في أنشطة الكارتل ويُزعم أيضًا أنها ساعدت في مؤتمرين للعصابة لمساعدة جوزمان على الهروب من السجن المكسيكي ، بما في ذلك محاولة في عام 2015.

و كورونيل تحمل الجنسية الأمريكية والمكسيكية وأم لتوأم من جوزمان ، وقد مُنعت من أي اتصال معه طوال أكثر من عامين من الاحتجاز السابق للمحاكمة.

و أثناء جلسات المحاكمة السابقة لزوجها، كانت الزوجة تدخل إليه قاعة المحكمة وتغادرها ، وكان جوزمان يقوم بالضرب على قلبه ويقبلها، وكانت تحضر المحاكمة ، رغم وجود اقتراحات بتورطها في أعماله التجارية والهروب من السجن ، لكن السلطات سمحت لها بالحضور والذهاب بحرية، حتى جرى القبض عليها أمس.

وصرحت الزوجة للصحفيين في وقت سابق وقالت "لا يسعني إلا أن أقول إنه ليس لدي ما أخجل منه. أنا لست مثالية ، لكنني أعتبر نفسي إنسانة صالحًا لم يؤذي أحدًا عن قصد ، "قالت في نهاية المحاكمة.

ويعتقل جوزمان في أقوى سجون أمريكا حراسة، بالسجن الفيدرالي ADX في فلورنسا بكولورادو.

وقال محاميها الامريكي جيفري ليشتمان لوكالة فرانس برس انها ستدفع بأنها "غير مذنبة".

واستدلت الوزارة في البيان بوثائق المحكمة، بتوجيه اتهامات لآيسبورو "بالتآمر لتوزيع الكوكايين والميثامفيتامين والهيروين والماريجوانا لتصديرها إلى الولايات المتحدة"، إضافة إلى اتهامها بـ "التآمر لمساعدة زوجها جوزمان على الهرب في 11 يوليو من سجن ألتيبانو في المكسيك".