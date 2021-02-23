بيان عاجل للداخلية السعودية حول إعدام قاتل تبوك

بعد تأكيد الإدانة وصدور الأحكام والموافقات الرسمية، أعدمت السلطات في المملكة العربية السعودية مدانًا بجريمة قتل، بإعدامه قصاصًا، جزاء لما ارتكبه من جريمة بشعة، وفق ماذكرت صحيفة عكاظ السعودية.

واعتبرت وزارة الداخلية السعودية اليوم الثلاثاء في بيانٍ لها، إن تنفيذ حكم القتل قصاصًا بأحد الجناة بتبوك، جاء تنفيذًا لقرار الإدانة.

وأوردت الوزارة في بيانها قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية، وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

وذكرت الوزارة، إن المواطن السعودي، مرزوق بن سالم بن قاسم الحويطي، تم اعدامه لقتله فهد بن عجرم بن عوده العطوي ، سعودي الجنسية أيضًا.

وأضافت الوزارة ، ان مرزوق قتل فهد بإطلاق النار عليه عامدًا وهو الأمر الذي أدى لوفاته في الحال.

وأشارت إلى أنه بعد معاينة مكان الجريمة وبدأ التحقيقات، توصلت الجهات الأمنية للجاني الذي اعترف بجرمه، وقدمته للمحاكمة ، حيث أدانه القضاء وحكم عليه.

وفي التفاصيل، قالت الوزارة :"وبفضل من الله تمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني وأسفر التحقيق معه إلى توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته وبإحالته إلى المحكمة الجزائية صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه والحكم بقتله قصاصًا، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور".

ونوهت "وتم تنفيذ حكم القتل قصاصًا بالجاني مرزوق بن سالم بن قاسم الحويطي اليوم الثلاثاء 11 / 7 / 1442هـ، بتبوك بمنطقة تبوك".

وختمت وزارة الداخلية، بأنها إذ تعلن عن ذلك لتؤكد للجميع حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.