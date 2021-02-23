تحذير خطير من المفوضية الأوروبية بشأن الوضع في لبنان

حذرت المفوضية الأوروبية، الثلاثاء، من خطورة الوضع في لبنان داعية إلى سرعة تشكيل الحكومة.
ووفقًا لوسائل إعلام لبنانية، أكدت المفوضية الأوروبية أن الوضع في لبنان يتدهور وحثت على ضرورة تشكيل الحكومة من دون تأخير.
وعرض الرئيس اللبناني ميشال عون مع وزير الداخلية والبلديات العميد محمد فهمي خلال استقباله له قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الأوضاع الأمنية في البلاد في ضوء التقارير التي ترد من الأجهزة الأمنية، خصوصا في ظل حال التعبئة العامة المفروضة نتيجة انتشار وباء "كورونا". كذلك تطرق البحث الى موضوع الانتخابات النيابية الفرعية لملء المقاعد العشرة الشاغرة في مجلس النواب.
وكان عون قد أكد، أمس الاثنين، أن الاقتصاد اللبناني سينتعش ويستعيد عافيته مما يتطلب التفاعل الإيجابي مع مشاريع النهوض الاقتصادي.
ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، قال عون، خلال لقاء مع وفد من المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان "ايدال" إنه "عند انتعاش الاقتصاد، يجب أن تكون المؤسسات جاهزة للتفاعل الإيجابي مع مشاريع النهوض الاقتصادي، لا سيما منها تشجيع الاستثمارات التي تدخل في صلب مهام المؤسسة".
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