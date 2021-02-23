Online madrasati: منصتي التعليمية منصة مدرستي رابط الدخول للحضور والواجب المدرسي

أكدت وزارة التعليم السعودية استمرار منصة مدرستي التعليمية لاستقبال الطلاب، وذلك بعد أوامر وزير التعليم الجديدة بشأن استمرار التعليم عن بعد خلال الفصل الدراسي الثاني حتي نهايته إلي الاختبارات النهائية، وعلي الرغم من أن بعض الطلاب وأولياء الأمور يشتكون من المنصة الإلكترونية، فإن الكثيرين يشيدون بنجاحها وأنها توفر لهم الكثير من الخدمات، لذلك رأت الوزارة استمرارها حرصاً علي حياة الجميع، والنهوض بالتعليم الإلكتروني، ويمكنكم الدخول واستخدام رابط منصتي مايكوروسوفت وفق ما سنرفقه لكم الآن.

منصة مدرستي رابط الدخول madrasati

نوفر لكم الآن رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول الجديد ليوم دراسي إضافي، وذلك بكل سهولة عن طريق الخطوات المتوفرة إليكم الآن، كما سنتعرف علي كيفية الحضور وحل الواجبات عبر المنصة بكل سهولة كالآتي:

يجب تسجيل دخول منصة مدرستي الإلكترونية.

يتم تحديد خيار الدخول بالحساب الخاص بك مايكروسوفت.

يتم كتابة البيانات المطلوبة كاملة، والضغط علي دخول.

يجب عدم نسيان كتابة رمز التحقق.

يوضح لنا الفيديو التالي كيفية تسجيل الحضور من خلال الجوال بكل سهولة، وكل ما عليكم هو الاستماع إليه بحرص وتطبيق الخطوات التالية له.

منصتي مدرستي الواجبات المدرسية

أتاحت الوزارة السعودية للتعليم، رابط منصة مدرستي توكلنا من أجل تسجيل الدخول، واستخدام الكثير من الخدمات التعليمية التي تعمل علي تطوير مهارتهم، ويمكنكم الدخول للمنصة عن طريق الخطوات السابق ذكرها، وحل الواجبات وتسليمها طبقاً للتوضيح القادم.

دخول المعلم والطالب إلى مدرستي رابط رسمي.

يجب أن يتم الضغط على تسجيل دخول.

يقوم بالضغط على أداة الإحصائيات السريعة، ثم نقوم بالضغط على المقررات.

يقوم بالضغط على هذا التسلسل التعليمي الموضح أمامكم.

يقوم بإجراء إدخال اسم الواجب.

يقوم بكتابة مصادر الكتاب مثل كتاب المعلم أو الطالب

يقوم بكتابة وصف للصفحة ،وكتابة رقم الواجب وأيضا تكتب رقم السؤال.

منصتي توفر الكثير من الخدمات، ويمكنكم بذلك إكمال فصلكم الدراسي الثاني، وكل ما عليكم هو تطبيق الخطوات المبسطة المرفقة أعلاه، كما يجب عليكم التأكد من استعدادكم التام لقرب الاختبارات النهائية الفترة القادمة، ومن لديه استفسارات يمكنه تركها خلال التعليقات.