طريقة شحن شدات لعبة ببجي مجانا 2021 رسميا عبر الموقع الذهبي oonoo

شحن شدات لعبة ببجي مجانا 2021، بطريقة رسمية لا تجعل حسابك عرضه إلي الخطر تتم عن طريق بعض الطرق الرسمية التي يستخدمها الملايين في العالم بعيدا عن دفع المقابل الذي حددته الشركة المطورة للعبة ببجي، حيث حددت الشركة أن قيمة شحن الموسم الجديد 10 دولار والذي يعطيك 660 شدة، كما أتاحت شراء شدات بقيمة 1 دولار كحد ادني للشراء، حيث تعد أهمية هذه الشدات في لعبة ببجي في الحصول علي السكن والاسحلة والسيارات وفتح بكجات ببجي، وأتاحت الشركة العديد من طرق الشحن المدفوع ولكننا سنقدم لكم الطرق المجانية لشحن شدات ببجي.

عندما نتحدث عن شحن ببجي أو الطريقة التي تحتاجها للحصول علي uc يجب علينا أن نعرف جيد الطرق التي كان ولا يزال يستخدمها الذين يلعبون ببجي في عمليات الشحن الغير مجانية بداية يلجا بعض الفئات لشحن ببجي من خلال موقع pubg mobile الرسمي، كما يلجا فئة اخري لشحن ببجي عن طريق الشحن السريع فوري أو مصارى أو الشحن من خلال بطاقات جوجل بلاي المجانية، أما عن أسعار تلك الشدات والتي تبدأ من 1 دولار وتنتهي عن 25 دولار كل هذه الطرق يعاني منها الكثيرون نظرا لدفع الكثير من المال في هذه اللعبة، لذا قدمنا لكم هدية مميزة في الشحن المجاني للعبة ببجي والذي يمكنك من شحن الموسم كامل دون دفع أي دولار من خلال الموقع الذهبي oonoo.



قم بالدخول علي رابط موقع oonoo، ثم قم بالتسجيل في الموقع كل ما عليك بعدها هو البدء في الحصول علي النقاط من خلال طرق كثيرة مثل تنزيل برنامج أو مشاركة رابط الموقع علي مواقع التواصل الاجتماعي أو النشر إلي الأصدقاء حيث كل صديق يتم التسجيل من خلالك تحصل علي 4 نقاط بعد تجميع النقاط تقوم بالضغط علي redeem وبعد ذلك تقوم باختيار لعبة ببجي لتحويل الشدات علي حسابك، حيث تتم عملية نقل الشدات إلي حسابك عبر الأيدي الخاص بك في لعبة ببجي.



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