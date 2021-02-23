شحنة جديدة من لقاح كورونا الصيني تصل مطار القاهرة

تسلمت مصر، خلال الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، 300 ألف جرعة من لقاح فيروس كورونا المستجد الذي طورته شركة سينوفارم الصينية، بحسب بيان صادر عن وزارة الصحة في البلاد.

وهذه الشحنة هي ثاني دفعة تتسلمها مصر من "سينوفارم" بعد الشحنة الأولى التي ضمت 50 ألف جرعة، في ديسمبر الماضي.

وحصلت مصر كذلك على 50 ألف جرعة من لقاح شركة "أسترا زينيكا"، أوائل فبراير الجاري، في إطار برنامجها لتطعيم العاملين في قطاع الصحة.

وشرعت مصر في تطعيم الطواقم الطبية باللقاح الصيني في 24 يناير، في مسعى إلى تحصين خط الدفاع الأول ضد الوباء.

وقال مصطفى غنيمة، المسؤول بوزارة الصحة، في تصريح صحفي، إن مصر ستبدأ عملية تسجيل على الإنترنت الأسبوع المقبل لفئات أخرى مؤهلة لتلقي اللقاح مثل كبار السن ومن يعانون من أمراض مزمنة.

وأضاف غنيمة في مطار القاهرة، لدى وصول شحنة سينوفارم، إن مصر ستبدأ في تطعيم هذه الفئات لدى وصول المزيد من جرعات اللقاحات.

وإلى غاية يوم الاثنين، كانت مصر قد سجلت 178774 إصابة مؤكدة بالفيروس، من بينها 10404 وفيات منذ بدء ظهور المرض في البلاد قبل نحو عشرة أشهر.