الصين تدين بشدة مقتل سفير إيطاليا لدى الكونغو الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - أدانت الصين، بشدة، اليوم الثلاثاء مقتل السفير الإيطالى لدى الكونغو الديمقرطية "لوكا أتاناسيو" فى هجوم شنه مسلحون خلال مشاركته فى مهمة إنسانية ضمن قافلة تابعة للأمم المتحدة.





وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانغ وين بين"، خلال المؤتمر الصحفى اليومى بمقر الوزارة تعليقا على الحادث وعما إذا كانت الصين تشعر بالقلق على سلامة الصينيين هناك، إن "الصين تشعر بالصدمة حيال الأنباء ذات الصلة. ندين بشدة الهجوم على أفراد دبلوماسيين، وحزينون على رحيل السفير الإيطالى". وأضاف "تأمل الصين أن تعمل الكونغو الديمقراطية على تحسين المناخ الأمنى فى المنطقة، وأن تعمل على حفظ سلامة الصينيين هناك".

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