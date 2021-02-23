وزير خارجية اليمن يبحث مع سفير بريطانيا جهود تحقيق السلام

جدة - نرمين السيد - بحث وزير الخارجية وشئون المغتربين اليمنى الدكتور أحمد عوض بن مبارك مع سفير المملكة المتحدة لدى اليمن مايكل آرون، التطورات على الساحة اليمنية والجهود الدولية المبذولة لتحقيق السلام.





وذكرت وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية اليمنى أكد خلال اللقاء حرص حكومة بلاده على تحقيق السلام العادل والمستدام وفقا للمرجعيات الثلاث.

وقال إنه بالرغم من كل تلك الجهود الرامية لإنهاء الحرب وتحقيق السلام إلا أن المليشيات الحوثية مستمرة فى نهجها العدوانى تجاه اليمنيين، وتسعى لخراب مأرب وتكبيدها خسائر فادحة فى الأرواح والمعدات.

من جانبه، أكد السفير البريطانى دعم بلاده للحكومة اليمنية الشرعية ولكل الجهود التى تقودها الأمم المتحدة لتحقيق السلام وكل ما من شأنه احترام وحدة وأمن واستقرار اليمن وسيادته على أراضيه وبما يلبى تطلعات شعبه.