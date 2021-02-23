اعتقال رئيس أكبر حزب معارض فى جورجيا

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة "سبوتنيك جورجيا" أنه تم حشد فرق شرطة الإسعاف والدوريات بالقرب من المكتب، وهرعت القوات الخاصة إلى الغرفة التى كان فيها ميليا واحتجزته، موضحة أنه تم استخدم الغاز المسيل للدموع.

وأظهرت مشاهد نقلها التلفزيون فى بث مباشر، نيكا ميليا زعيم "الحركة الوطنية المتحدة" أكبر الأحزاب المعارضة فى البلاد، خلال اقتياده من مقر حزبه لوضعه فى الحبس الاحتياطى قبل محاكمته

ويفاقم الأمر باعتقال ميليا "41 عاما" الأزمة السياسية التى تشهدها جورجيا منذ الانتخابات البرلمانية التى جرت فى أكتوبر الماضي.

ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى الأسبوع الماضى الحكومة الجورجية إلى حل الأزمة سلميا وضمان بقاء النظام القضائى بعيدا عن الانحياز السياسى.