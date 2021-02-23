كردستان: البعثات الدبلوماسية تواجه مخاطر جسيمة فى العراق

جدة - نرمين السيد - وأدان رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزانى، حسبما أوردت قناة السومرية الإخبارية، اليوم الثلاثاء، الهجوم الصاروخى الذى استهدف المنطقة الخضراء حيث يقع مبنى السفارة الأمريكية فى بغداد.

وقال بارزانى: "أدين الهجوم الذى شن الليلة الماضية على السفارة الأمريكية فى بغداد"، مضيفا: "البعثات الدبلوماسية تواجه مخاطر جسيمة فى العراق، إنها متواجدة هنا للمساعدة فى التصدى للإرهاب وإعادة بناء العراق".

وحث الحكومة الاتحادية على اتخاذ تدابير عملية لضمان سلامة البعثات الدبلوماسية، مشددا على أن الهجمات يجب أن تتوقف.